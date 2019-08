Schon in jungen Jahren kam Barbara Stifter mit alternativen Heilmethoden in Berührung. „Meine Mutter hat mein Interesse dafür schon sehr früh geweckt“, erzählt die 32-Jährige. Nun wagt die Pittenerin den Sprung in die Selbstständigkeit und eröffnet kommende Woche in der Wiener Straße – in unmittelbarer Nähe zur dortigen Trafik – ihre eigene Praxis.

Bachblütenberatung, ätherische Öle und mehr

Das Angebot in den neu adaptierten Räumlichkeiten ist ein recht Vielfältiges. Neben Bachblütenberatung, Körperkerzenanwendung und geführten Fantasiereisen arbeitet Stifter etwa auch mit ätherischen Ölen. Auch, dass eines ihrer Kinder eine geistige Behinderung hat, festigte ihr Interesse an diesen Gebieten: „Ich war mit meinem Kind sehr oft im Krankenhaus und habe natürlich auch vieles der Schulmedizin in Anspruch genommen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich mit alternativen Methoden seelische Unterstützung erreichen konnte“, so die dreifache Mutter. Daher nahm sie auch diverse Seminare und Kurse in Anspruch.

Der Standort in Neunkirchen sei bewusst gewählt, wie sie beim NÖN-Besuch erklärt: „Ich wollte immer hierher, weil es eine schöne Stadt ist und sich immer etwas tut.“ Kommenden Samstag, 31. August, eröffnet Stifter ihre Praxis. Ab 16 Uhr wird zum „Open Day“ geladen. Besonders am Herzen liegen der Pittenerin Besucher mit Kindern: „Dafür haben wir auch eine kleine Spielecke eingerichtet“, erzählt sie stolz.