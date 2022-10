"100 Jahre Niederösterreich": Burgherr von St. Corona

Die Familie Popper hatte jüdische Wurzeln und stammte ursprünglich aus der heutigen Slowakei, die damals zu Ungarn gehörte. Leopold Popper, der einer der größten Holzindustriellen Österreich-Ungarns war, wurde 1869 mit dem Prädikat „von Podhragy“ in den Adelsstand erhoben. Der Enkel dieses Leopold Popper von Podhragy kam am 17. September 1886 in Wien zur Welt und wurde ebenfalls Leopold genannt. Nach der frühen Scheidung seiner Eltern lebte er bei seinem Vater Alexander in Wien und war bis zu seinem Austritt 1918 auch Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde, während seine Mutter nach Paris zog.

Als Jugendlicher besuchte Leopold sie regelmäßig in Paris und erwarb sich dort bereits in jungen Jahren einen Ruf als Lebemann. So verbrachte er zahlreiche Nächte in Begleitung junger Damen im Tanzlokal „Maxim“. Popper-Podhragys Mutter war mit dem Komponisten Franz Lehar bekannt und erzählte diesem von den Eskapaden ihres Sohnes, der dies in die Handlung seiner Operette „Die lustige Witwe“ einbaute. So wurde der Adelsspross zum Vorbild für den Grafen Danilo.

Nach dem Tod seines Vaters 1923 erbte Leopold ein enormes Vermögen (in heutiger Währung etwa drei Milliarden Euro), das ihn zu einem der reichsten Österreicher machte. 1924 kam er erstmals nach St. Corona, wo er den „Hatzlhof“ in Unternberg erwarb. Diesen ließ er renovieren und verpachtete ihn, während er für sich oberhalb des Hofes von 1925 bis 1930 das „Schloss Unternberg“ errichten ließ. Leopold Popper-Podhragy war in weiterer Folge ein großer Förderer der erst 1925 von Feistritz getrennten Gemeinde St. Corona. Als 1926 die Feuerwehr St. Corona gegründet wurde, schenkte er ihr eine Motorspritze, als Dank dafür wurde er zum „Ehrenhauptmann“ ernannt. Er blieb der Feuerwehr eng verbunden und trat gerne in deren Galauniform in Erscheinung. 1928 kaufte er für die Kirche eine neue Uhr und eine Glocke, im Zuge der Glockenweihe wurde Popper-Podhragy zum Ehrenbürger von St. Corona ernannt.

Mit dem „Anschluss“ 1938 änderte sich für ihn, der nach den Nürnberger Rassegesetzen als „Halbjude“ bezeichnet wurde und auch bekennender Monarchist war, alles. Nach mehreren Verhaftungen gelang ihm im Jahr 1939 die Flucht über Paris nach London, wo er die Kriegsjahre verbrachte.

1951 kehrte Leopold Popper-Podhragy nach St. Corona zurück. Er bekam nur einen geringen Teil seines Vermögens zurück, dennoch konnte er weiterhin als Wohltäter in Erscheinung treten. 1952 heiratete er seine zweite Frau, welcher er Ende der 1970er-Jahre die Existenz eines außerehelichen Kindes gestand. Daraus resultierte ein langer und unschöner Rosenkrieg, der ihn auch mit vielen Menschen aus dem Ort entzweite. Das veranlasste ihn dazu, seinen Besitz in St. Corona 1983 zu verkaufen und fortzuziehen. Er starb am 17. Jänner 1986 in Wien.

