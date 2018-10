Die regen Bautätigkeiten im Ortszentrum von Grünbach lassen niemanden kalt. Das zeigt sich beim NÖN-Lokalaugenschein mit Bürgermeister Peter Steinwender und seinem Stellvertreter Otto Schiel (beide SPÖ) recht schnell: Eine Dame überzeugt sich vor Ort von den Bauarbeiten, spricht die beiden Lokalpolitiker an. „Da geht was weiter“, meint sie – und erwähnt besonders lobend die tätigen Firmen.

Ins selbe Horn stoßen auch Steinwender und Schiel. „Bis dato sind wir auf die Minute im Zeitplan“, freut sich der Ortschef. „Im Moment steht einer Eröffnung der neuen ,Billa‘-Filiale noch vor Weihnachten nichts im Weg“, so Peter Steinwender zuversichtlich.

Im Frühling kommenden Jahres will Steinwender schließlich den „Park der Generationen“ in Angriff nehmen, der das neue Ortszentrum vervollständigen soll. Es gebe einen ersten Vorschlag, Ziel sei es aber, dass alle Grünbacher dabei mitentscheiden können, so Steinwender: „Bis dato gab es schon sehr gute Ideen und Rückmeldungen!“