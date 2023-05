Umfassende Ausbaupläne für die Volksschule Scheiblingkirchen

Es war vor rund 54 Jahren, als das heutige Volksschulgebäude mit Standort in Scheiblingkirchen erbaut wurde. Mit einer thermischen Sanierung, der Erneuerung der Heizung sowie dem 2016 entstandenen Zubau zwischen Volks- und Mittelschule wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder investiert. Jetzt will man sich den restlichen Teil der Volksschule vornehmen und diesen umfassend renovieren.

So soll das Schulgebäude nicht nur saniert, sondern auch um einige Klassen- und Gruppenräume erweitert werden. „Dies ist notwendig, weil im Bestandsgebäude in Zukunft eigene Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung vorgesehen sind“, erklärt Schulobfrau und ÖVP-Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck den Zubau. Der Bedarf an Nachmittagsbetreuung würde stetig steigen.

Umfassende Sanierungsarbeiten in vielen Bereichen

Alle bestehenden Räume werden vom Boden über Wände, Decken und Türen saniert. Auch die Sanitärräume werden um ein Lehrer-WC in allen Geschoßen sowie ein barrierefreies WC im Erdgeschoß erweitert und renoviert. Das Lehrerzimmer wird vergößert, zudem entsteht ein neues Besprechungszimmer samt Küche. Für den Werkraum gibt es künftig einen eigenen Lagerraum, die Garderoben werden mit mehr Licht ausgestattet.

Im neuen, dreigeschoßigen Zubau werden zwei Klassen- beziehungsweise Gruppenräume mit je 60 Quadratmetern untergebracht. Im Kellergeschoß gibt es einen Lagerraum. Die Erweiterung selbst wird in Holzbauweise errichtet und mit einer vertikalen Holzlattung verkleidet.

Bei der Planung und Durchführung des Projektes zog man eine Firma direkt aus dem Ort bei - und zwar das Planungs- und Architekturbüro Kaltenbacher. Die Gesamtkosten des vom Land geförderten Projektes werden sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Starten sollen die Arbeiten bereits im Juni.

