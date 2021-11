13 Wehren bei nächtlichem Großbrand im Bezirk Neunkirchen im Einsatz

Die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen kommen momentan nicht zur Ruhe. Nachdem viele FF-Kräfte mehrmals beim großen Waldbrand in Hirschwang an der Rax eingesetzt waren, mussten in der Nacht auf Freitag erneut 13 Wehren zu einem Großbrand nach Prigglitz ausrücken.