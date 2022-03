"Tierquälerei": Scheiblingkirchner Landwirt weist Kritik zurück

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Großes Aufsehen in der Buckligen Welt. Der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) erstattete Anzeige gegen einen Landwirten. Die Bauernkammer verteidigt diesen und betont, dass der Hof als auch die Tiere regelmäßig kontrolliert würden und mit Sicherheit keine Tierquälerei vorliege.

Angeprangert wird der Landwirt vom VGT vor allem für die Anbindehaltung der Tiere (siehe Foto), die Verschmutzung der Kühe an den Hinterbeinen und den zugekoteten Boden. „Es ist unbegreiflich, wie ein Landwirt diesen Stall mehrmals am Tag betreten und diese extremen Verschmutzungen einfach ignorieren kann. Die Tiere leiden unter den großflächigen, harten Kotplatten am Fell“, so der VGT-Rinderexperte Erich Schacherl. Zudem beurteilt er die Anbindehaltung als „Tierquälerei“. „Die Bilder sprechen für sich“, meint Schacherl zur NÖN.

Landwirte aus dem Bezirk verteidigen Kollegen

Dass es sich um Tierquälerei handle, weisen Landwirtin und ÖVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck sowie Bezirksbauernkammer-Obmann Thomas Handler entschieden zurück. „Wenn man die Fotos betrachtet, dann sind die Kühe überhaupt nicht abgemagert“, so die beiden Landwirte. Sie geben zwar zu, dass die Beine der Tiere tatsächlich verdreckt erscheinen, von Tiervernachlässigung könne aber keine Rede sein. „Diese Kotplatten an den Füßen der Tiere entstehen durch den Einsatz von speziellem Stallkalk, der zur Desinfektion dient. Dieser verklebt in Verbindung mit Kalk sehr und haftet deshalb auch am Fell der Tiere“, erklärt Landwirtin Waltraud Ungersböck, auch ÖVP-Vizebürgermeisterin, die starke Verschmutzung, betont aber auch, dass sich der Landwirt hier etwas Neues einfallen lassen möchte.

Anbindehaltung ist gesetzlich erlaubt

Dass die Art und Weise der Kuhhaltung Tierquälerei ist, bestreiten Handler und Ungersböck vehement: „Die Mindestanforderung wurde eingehalten und die Kühe weisen auch keine Verletzungen auf.“ Zudem sei die Anhaltebindung vor 20 Jahren absoluter Standard gewesen. In der Zwischenzeit habe sich die Nutztierhaltung zwar weiterentwickelt, die Ställe würden allerdings für eine Laufzeit von 20 bis 30 Jahren gebaut. „Für den Betriebsführer muss eine Umstellung des Stallsystems einerseits bewältigbar, andererseits aber auch leistbar sein“, so Handler und Ungersböck unisono.

Der Landwirt selbst – er möchte anonym bleiben – wurde von der Anzeige, die bei der Bezirksverwaltungsbehörde einging, überrascht. „Ein Mitarbeiter der NÖM stand plötzlich hier und sagte mir, dass ich angezeigt wurde“, erzählt er am Telefon. Der Landwirt informierte in Eigeninitiative die Bauernkammer. Zahlreiche Kontrollen durch Behörden verliefen seitdem ohne Beanstandungen. Verbesserungsvorschläge bei gewissen Themen, wie etwa dem Stallkalk, nehme er gerne entgegen, sagt er.

Dass jene Personen, die die Bilder gemacht haben, allem Anschein nach illegal in den Stall eingedrungen waren, ärgert die Landwirten. Beim VGT bestreitet man auf Anfrage, damit etwas zu tun zu haben: „Wir bekommen diese Infos anonym zugestellt. Ich weiß nicht, von wem die Bilder sind. Unsere Aufgabe ist es, Anzeige zu erstatten und die Öffentlichkeit zu informieren.“

