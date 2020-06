Dass in den kommenden Jahren rund 2,4 Milliarden Euro in Österreichs Bundesschulen investiert werden sollen, ist beschlossene Sache. Der Ministerrat verständigte sich zuletzt auf ein entsprechendes Schulentwicklungsprogramm. Österreichweit soll es rund 270 Bauprojekte geben.

Profitieren sollen von den Investitionen auch die Neunkirchner Handelsakademie und das Bundesgymnasium in der Stadt. Laut ÖVP-Nationalratsabgeordnetem Christian Stocker, der zuletzt gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer und Bürgermeister Herbert Osterbauer (beide ÖVP) die betroffenen Schulen besuchte, soll das BG/BRG erweitert werden, für Handelsakademie und Handelsschule sind Sanierungsmaßnahmen angedacht. Die Vorbereitungen für den Ausbau des Gymnasiums sollen bald beginnen, so Stocker: „Die Schülerzahlen des Gymnasiums haben sich positiv entwickelt!“ Auch in der HAK freut man sich, „dass in die Bildung investiert wird“, so Schulleiter Wolfgang Ferstl.

Konkrete Baumaßnahmen und Höhe der Kosten sind noch nicht bekannt.