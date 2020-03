Viel Verständnislosigkeit gibt es derzeit in der Stadtgemeinde. Hier mussten sowohl im Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand als auch direkt im Stadtgebiet einige Bäume gefällt werden. Die Bürger zeigen sich verärgert. SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak: „Das dient der Sicherheit!“

Der Unmut bei einigen Ternitzerin ist groß. Sowohl im Naturpark als auch mitten im Stadtgebiet, im Bereich des Kindergartens in der Grundackergasse, wurden etliche Bäume ungeschnitten. „Ich verstehe die Welt nicht mehr. Langsam wird das Leben in meiner Stadt immer unattraktiver“, schreibt die Ternitzerin Monika Radax verärgert. Sie spricht gar von einem „Massaker“, das hier passiert wäre. Radax stellt sich unter Baumschnitt etwas anderes vor: „Ich bin absolut nicht gegen die Fällung von kranken Bäumen oder wenn sie eine Gefahr für den Menschen darstellen. Aber so unqualifiziert ganze Landstriche auszuradieren und das mitten in Ternitz, widerstrebt mir zutiefst!“

Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) lässt diese Kritik nicht gelten. Denn hier „geht es ganz klar um die Sicherheit!“ Wenn etwas passieren würde, dann müsse dafür der Bürgermeister die Haftung übernehmen. „Und ich möchte nach 15 Jahren sicher nicht ins Gefängnis gehen“, so der Ternitzer Stadtchef. Die Sorgen um die Haftung kann Monika Radax wiederum nicht nachvollziehen: „Wer geht mitten in der Sierning spazieren und fürchtet sich vor einem Ast, der auf den Kopf fällt?“, spricht sie hier im Besonderen über die Fällung im Naturpark.

„Hier waren einige Eschen gefährdet umzufallen, da geht es eben nicht anders!“Rupert Dworak, SPÖ-Bürgermeister

„Ich muss mich hier auf die Anordnung der Experten verlassen. Wenn sie sagen, dass die Bäume weg müssen, dann ist das eben so“, meint der Bürgermeister zur NÖN. Im Falle des Naturparks gab es sogar eine eigene Aussendung vom Forstamt der Stadt Wien: „Hier waren einige Eschen gefährdet umzufallen, da geht es dann eben nicht anders“, erklärt Dowrak. Für jeden einzelnen Baum, der gefällt wurde, wird aber auch ein neuer gepflanzt. „Wir haben dieses Jahr auch mit der Aktion Storchenwald begonnen, wo für jedes Neugeborene ein Baum gepflanzt wird“, so Dworak.

Groß ist der Ärger auch bei der FPÖ Ternitz. Sie kann das Vorgehen der Stadtgemeinde ebenfalls nicht verstehen und gibt die Schuld an den Schlägerungen vor allem SPÖ-Stadtrat Gerhard Windbichler: „Der Obmann des Wasser-Ufer-Verbandes Schwarzatal und gleichzeitiger Stadtrat sollte die Anliegen der Einwohner und nicht als Multifunktionär andere Interessen, aus welchen Gründen auch immer, vertreten. Wichtig sind Klima und Umweltschutz und daher erwartet die Bevölkerung Ideen und keine stupide Umsetzung von Gesetzen aus den 60er Jahren“, so Neo-Gemeinderat Martin Kurz in einem Statement. SPÖ-Stadtrat Windbichler wehrt sich gegen diese Kritik vehement: „Die Aufgabe des Wasserverbandes ist es, die Schwarza instand zu halten und für ein 100-jähriges Hochwasser zu rüsten. Es war sogar ein Umweltanwalt vor Ort, der ebenfalls zum Baumschnitt geraten hat. Alles, was wir schneiden, ist im Sinne der Umwelt und der Sicherheit der Menschen!“