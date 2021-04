Was seit Jahrzehnten in den Köpfen der Politverantwortlichen herumspukt, könnte nun tatsächlich Realität werden: Ein Kreisverkehr an der Ritterkreuzung.

Denn es ist die geplante ÖBB-Unterführung in der Raglitzer-straße, die nun dieses Projekt vorantreibt: „Wir brauchen bei der Unterführung auch eine gesamtverkehrstechnische Lösung für das Viertel. Dazu gehört auch die Ritterkreuzung“, erklären ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz.

Beide könnten sich anstelle des aktuell komplizierten Kreuzungssystems mit seinen sechs Einfahrtstraßen einen ovalen Kreisverkehr als Alternativlösung vorstellen. „Ein Kreisverkehr wäre eine hervorragende und auch die beste Lösung“, schwärmt Kautz. Das Problem: Dafür werden auch angrenzende Flächen, die teilweise im Privatbesitz sind, benötigt. Kautz hat deshalb bereits erste Annäherungsgespräche geführt, die aus seiner Sicht sehr positiv verlaufen sind.

Osterbauer begrüßt die gemeinsame Initiative mit der SPÖ: „Es freut mich sehr, dass die SPÖ hier an einer gemeinsamen Lösung mitarbeitet.“ Ganz so euphorisch wie Kautz sieht er das Projekt aber – noch – nicht: „Wenn es uns gelingt, ist das natürlich super. Aber bis es soweit ist, wird es noch vieler Verhandlungen bedürfen. Leicht wird es nicht“, so der Stadtchef. Und als Damoklesschwert schwebt darüber auch noch die Kostenfrage: Denn eines ist klar – billig wird die Umsetzung nicht. Und auch wenn Bundes- oder Landesstraßen in den Kreisverkehr einmünden, glaubt Osterbauer, dass die Stadt auf einem Großteil der Investition sitzen bleiben wird.

Die für Ende März geplanten Gespräche mit der ÖBB wegen der Unterführung mussten aufgrund der Corona-bedingt angespannten Lage verschoben werden und sollen nun am 28. April über die Bühne gehen. Osterbauer erwartet da aber noch keine Entscheidung.