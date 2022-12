"Top Dancing": Neues Wohnprojekt für Neunkirchen präsentiert

Werbung

Es war schon sehr lange kein Discosound mehr aus dem ehemaligen „Top Dancing“ in der Eltzgasse 9 zu hören. Am vergangenen Mittwoch fand darin noch einmal eine Party-Nacht statt. Über hundert Gäste nahmen Abschied. Es war ein Abschied vom einst bekanntesten Disco-Tempel des Bezirks, der in naher Zukunft ein Wohn- und Lebensmodell für Menschen ab 60 Jahren sein wird. Also genau für jenes Publikum, das vor 40 Jahren in der Villa tanzte.

So werden die Wohngebäude aussehen. Foto: Grafik: Dieter Spath

Architekt Dieter Spath, ein ehemaliger Schüler von Architekt Günther Domenig (1934-2012), hat durch Zufall vom Frühwerk seines Professors erfahren und es gekauft. „Niemand wollte das Einfamilienhaus haben, jetzt wird es ein kollektiver Wohnbau“, so Spath. Seit Monaten hat er mit seinem Team ein Konzept für den Erhalt des Gebäudes aus dem Beton-Brutalismus durch sensible Nachverdichtung erarbeitet. Unter dem Titel „Top Dancing. Gemeinsam leben in der Disco“ entsteht eine neue Wohnform. Baustart ist Ende diesen Jahres. Die ersten Mieter können bereits Anfang 2024 einziehen. Die elf Wohnungen haben eine Größe zwischen 24,63 und 54,07 Quadratmetern, die Mietkosten sollen sich zwischen 500 und knappen 1.000 Euro im Monat bewegen. Die Pflege über die Selbsthilfe hinaus ist vororganisiert und individuell abrufbar. Pflegemodule in Kooperation unter anderen mit dem Hilfswerk, dem Landespflegeheim Neunkirchen oder der Caritas wurden bereits ausgehandelt.

Eine Anmeldung und Reservierung sind ab sofort möglich. Infos: www.topdancing.at

