15 Tonnen-Brücke in Bad Erlach kommt aus Neunkirchen

Ein Bauwerk, das schon bald die Thermengemeinde in seinen Bann ziehen wird, hat seinen Ursprung in Neunkirchen: Unternehmer Michael Bele hat die riesige Stahlbrücke, die schon bald über die Pitten zum neuen Kaffeehaus von Jürgen Höfler führen wird, konstruiert. Zuletzt wurde das 15 Tonnen schwere Bauwerk in einer spektakulären Aktion mit dem Kran eingehoben und montiert.

„Das ist dann ein bisschen eine Zitterpartie, ob eh alles genau passt“

„Mit der Planung haben wir sicher acht Monate an dem Projekt gearbeitet. Wirklich spannend wird es aber dann bei der Montage vor Ort. Das ist dann ein bisschen eine Zitterpartie, ob eh alles genau passt“, erklärt Bele im Gespräch mit der NÖN. Die Brücke selbst wurde in Einzelteilen angeliefert und vor Ort drei Tage lang zusammengebaut. Rund eine Stunde dauerte es vom Anheben des Konstrukts mit dem Kran bis zum Setzen der letzten Schraube. Danach wurde feierlich mit einem Gläschen Sekt auf den Erfolg angestoßen.

Für Beles Firma ist das Projekt kein Neuland: „Im Gegenteil, in Bad Erlach haben wir bereits die dritte Brücke gebaut. Es kommt immer wieder vor, dass wir solche Aufträge erhalten. Voraussetzung ist natürlich, dass man als Betrieb die entsprechende Zulassung dafür hat.“ Das nächste Großprojekt hat seine Firma auch schon am Radar: Für die Firma Pehofer errichtet er die Überdachung der neuen Lagerhalle.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.