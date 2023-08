Neunkirchen: Reparatur führt zu Straßensperre

Seit vorgestern, Montag, arbeiten die Mitarbeiter des Wasserwerks an der Trinkwasserleitung im Bereich Lerchenfeld. „Wir haben dort vor längerer Zeit einen Wasserrohrbruch durch ein Leckortungsgerät festgestellt und das gehört jetzt einfach gemacht“, erklärt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) die Ausgangslage.

Für die Reparaturarbeiten habe man sich ganz bewusst den August ausgesucht: „Es ist kein Schulbetrieb, viele sind im Urlaub – zu dieser Zeit ist am wenigsten los.“ Noch bis 11. August gibt es daher temporäre Wasserabschaltungen. „Wobei wir alle Haushalte darüber informiert haben und auch entsprechende Hinweisschilder aufgestellt wurden“, wie Stadtpressesprecherin Susanne Kohn gegenüber der Neunkirchner NÖN ergänzt.

Auch verkehrstechnisch gibt es durch die Arbeiten Behinderungen: Die Ein- und Ausfahrt in den nördlichen Teil der Schubertstraße an der Kreuzung mit der Bundesstraße B 17 ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die ungefähren Kosten für die Arbeiten beziffert die Stadt mit 100.000 Euro.