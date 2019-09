Sechs Jahre lang arbeitete ein Spenglerhelfer für einen Betrieb im Bezirk Neunkirchen, ehe er selbst kündigte. Sein Chef schickte ihm daraufhin ordnungsgemäß die Endabrechnung. Was jedoch ausblieb, war die Überweisung der offenen Ansprüche auf das Konto des Arbeiters. Vergeblich versuchte der Mann, das Geld selbst – immerhin knapp 4.000 Euro – einzufordern. Deshalb wandte er sich letztlich an die Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK).

Auch hier stieß man mit weiteren Interventionen vorerst auf taube Ohren, weshalb dem Spenglerhelfer der kostenlose Rechtsschutz der AK Niederösterreich gewährt und über Gericht ein Zahlungsbefehl erwirkt werden konnte. Der ausstehende Lohn für den letzten Monat wurde dann tatsächlich noch überwiesen. „Nicht jedoch die ebenfalls fällig gewordenen aliquoten Sonderzahlungen. Diesen Anspruch mussten wir schließlich beim Insolvenzausgleichsfonds anmelden, da der Betrieb mittlerweile zahlungsunfähig war“, erklärt Neunkirchens Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler.

Über 4.300 Beratungsfälle im ersten Halbjahr

Das ist aber nur einer von 4.343 Beratungsfällen, mit denen er und seine acht Mitarbeiter im ersten Halbjahr zu tun hatten. Insgesamt konnten dabei für die Hilfesuchenden 1,387 Millionen Euro an ausständigen Ansprüchen hereingeholt werden. „Damit liegen wir voll im Plan, im gesamten Vorjahr waren es knapp 2,6 Millionen Euro“, freut sich auch Vizepräsident Horst Pammer.

Er betont, dass sich das Aufgabenspektrum in den vergangenen Jahren nicht nur gewandelt, sondern auch erweitert habe. So mussten sich die Mitarbeiter zusätzlich etwa um die Organisation der Arbeiterkammerwahlen oder die Erfassung der Gesundheitsberufe im Bezirk kümmern. „Alleine bei letzterer mussten die Daten von 280 Registrierungen bearbeitet werden“, so Windbichler, der weiß, dass von den rund 35.000 berufstätigen Menschen im Bezirk aktuell fast 3.000 im Gesundheits- und Sozialbereich tätig sind.

Neu ist auf der Bezirksstelle die Wohnrechtsberatung. „Wir haben gemerkt, dass hier Bedarf besteht und ab sofort bieten wir jeden Montag von 9 bis 12 Uhr auf der Bezirksstelle eine kostenlose Beratung bei Miet- und Wohnrechtsfragen an“, freuen sich Windbichler und Pammer über das Extra-Angebot.