Für die Verfilmung seines neuesten Songs „Unsere Melodie“ hatte er sich die Natschbacher Speedwaybahn als Location ausgesucht. „Wir waren gerade mitten in den Vorbereitungen, als wir plötzlich hörten, wie eine Autotür zugeschlagen wurde. Ich dachte noch, das wird meine Gattin sein, die sich verspätet hatte“, erinnert sich Riko. Als die jedoch nicht erscheint, geht der Kameramann nachschauen, kann aber vorerst nichts entdecken. „Kurz vor Drehstart wollte er dann die Kamera aus seinem Auto holen und dann war klar, was es mit dem Zuschlagen der Autotür von vorhin auf sich hatte“, so Riko:

Unbekannte Täter hatten diese aus dem nicht versperrten Auto gestohlen... „Sie müssen direkt über die benachbarte Schwarza und Mauer gekommen sein, denn ein anderer Zugang war zu dem Zeitpunkt nicht möglich“, weiß der Sänger. Statt Videodreh hieß es dann zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion. „Hoffentlich taucht die Kamera noch auf, immerhin ist sie ein paar tausend Euro wert“, bittet Neunkirchens Schlagerbarde auch die Bevölkerung um etwaige Hinweise.

Immerhin: Das Video konnte am Nachmittag mit einer Ersatzkamera doch noch gerettet werden, es wird Anfang Juli erstmals zu sehen sein.