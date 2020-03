Südautobahn nach Lkw-Brand stundenlang gesperrt .

Kurz vor 19 Uhr geriet am Mittwochabend die Zugmaschine eines polnischen Sattelzuges auf der Südautobahn Richtung Graz bei Zöbern (Bezirk Neunkirchen) in Brand. Der Lenker konnte sein Schwerfahrzeug noch am Pannenstreifen anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand die Zugmaschine bereits in Flammen.