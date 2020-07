Beim Abstieg von Hütte überknöchelt .

Eine 64-jährige Tschechin löste am Sonntag einen Einsatz der Bergrettung auf der Rax aus. Sie überknöchelte sich beim Abstieg von der Seehütte auf der Rax in Richtung Griesleiten oberhalb der Forststraße in der Bachleiten.