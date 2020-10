Gemeinsam mit Gemeinderatskollegin Zeynep Düzce und Selina Hecher wurde der Bereich Schweigl-Park-Lagergasse entlang der Bahn gesäubert. Mit dabei auch der ehemalige Vizebürgermeister Martin Fasan.

Neben Verpackungen einer bekannten Fastfood-Kette, Getränkeflaschen und Alu-Dosen wurde sogar ein gestohlenes Fahrrad im Gebüsch gefunden und der Polizei übergeben.

Grüne NK Manuel Kolanowitsch, Selina Hecher, Zeynep Düzce und Martin Fasan beim Sammeln.

,,Wir möchten in weiterer Folge auch Plakate und Plakatständer gegen das Wegwerfen von Müll in diesem Bereich aufstellen, um so Bewusstseinsbildung für richtige und ordentliche Müllentsorgung zu erreichen", so Kolanowitsch., ,,besonders aufgefallen sind uns - wie so oft - diverse PET-Getränkeflaschen und Alu-Dosen, hier wäre ein Pfandsystem, wie es auch unsere Grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vorschlägt, wirklich sehr notwendig!"