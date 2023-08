Zwei neue Ehrenringträger für Stadt Neunkirchen

Unternehmer Helmut Pehofer, FF-Legende Kurt Rohringer und Kulturvereinsobmann Hannes Authried wurde die Ehre im Vorjahr zuteil – heuer sind der langjährige Präsident der Neunkirchner Faschingsgilde, Michael Tanzler, und Unternehmer Peter Wieland an der Reihe. Den beiden verdienten Neunkirchnern wird im Rahmen des Stadtfestes der Ehrenring verliehen – Grundlage ist ein Gemeinderatsbeschluss, der vor dem Sommer einstimmig gefasst wurde.

Abseits dessen verleiht die Stadt etliche weitere Auszeichnungen – etwa an verdiente Sportlerinnen und Sportler. Über die Sportehrennadel in Gold dürfen sich Felix Posch vom Tennisverein sowie die Keglerfamilie des SK FWT Composites Neunkirchen, Julia und Lukas Huber, Fiona Steiner, Monika Nguyen, Monika Lengauer, Philipp und Markus Vstecka freuen. Die Sportehrennadel in Bronze geht an die Kegelsportlerin Mia Laura Baumgartner.

Ehrennadeln erhalten außerdem Sänger Stefan Tanzer, Musikschuldirektor Erwin Stoll, Werner Daxböck vom Kameradschaftsbund und Wolfgang Weninger vom 1. Neunkirchner Musikverein (alle in Gold) sowie Ludwig Höchtl und Günter Jammerbund (beide Kameradschaftsbund) und Erol Arslan (Vorstandsmitglied der Migrantenorganisation ATiGF), allesamt in Silber. Zu guter Letzt erhalten der 1. Neunkirchner Musikverein, der ÖBT Neunkirchen, der SC Neunkirchen und die Firma Berky zu ihren jeweiligen Bestandsjubiläen besondere Ehrengaben. „Alle Ehrungen finden am Sonntag statt, die Keglerinnen und Kegler erhalten ihre Auszeichnungen aus Termingründen bereits am Samstag“, erklärt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).