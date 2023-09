Neue Servicestation lässt Radlerherzen höher schlagen

Der Reparatur-Stand für Fahrräder verfügt über eine Radhalterung inklusive Luftpumpe aus Edelstahl mit Manometer. Weiters beinhaltet der Stand eine vielfältige Auswahl von Werkzeugen, wie Sechskant-Schlüsselset, Torx, Reifenheber, Schraubenschlüssel und vieles mehr.

„Es freut mich, dass es uns gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen und dem ÖAMTC gelungen ist, eine weitere Radservice-Station in unserer Stadt zu errichten“, so SPÖ-Umweltstadträtin Daniela Mohr. Finanziert wurde der Fahrrad-Stützpunkt vom ÖAMTC, die Errichtung wurde durch den Städtischen Bauhof vorgenommen. Neben den Stationen entlang des Schwarzatal-Radweges können nunmehr auch am Bahnhof Ternitz kleinere Reparaturen am Fahrrad durchgeführt werden. Stadträtin Mohr: „Wer sich mit dem Fahrrad fortbewegt, ist gesund, spart Geld und trägt gleichzeitig zu einer lebenswerten Stadt bei. Unser Ziel ist es, so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger zu einem Umstieg aufs Fahrrad zu bewegen.“