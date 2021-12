Ternitz jetzt offiziell Leistungszentrum fürs Turnen

Freude in der Ternitzer Sportwelt: Der Österreichische Fachverband für Turnen hat dem Kunstturnzentrum des ATSV Ternitz in der Lichtenwörthergasse die offizielle Anerkennung als regionales Leistungszentrum für weibliches Kunstturnen nach den Kriterien des ÖFT zuerkannt. Ausschlaggebend in der Bewertung waren die ausgezeichneten Rahmenbedingungen und Infrastruktur der Sportanlage.