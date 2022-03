Benefiz-Event: Mehr als 20.000 Euro für die Ukraine

Werbung

Was ursprünglich nur als kleine Sammelaktion begonnen hatte, gipfelte am Freitagabend in einer großen Benefizveranstaltung für vom Krieg betroffene Menschen aus der Ukraine. Unter dem Motto „Gemeinsam. Helfen. Jetzt“ spielte im neuen „Lichti’s – Rooms and Apartments“ in Aspang die Luke Andrews-Band auf. Initiiert hatten das Event maßgeblich Kevin Kernegger (Macherjek Softwarehouse) sowie „Lichtis“-Geschäftsführer Alexander Lichtenauer, als offizieller Veranstalter konnte – mit Unterstützung der Gemeinde – der Verein „pro Aspang“ gewonnen werden.

Luke Andrews, Martin "Minus" Weninger und Tom Traint spielten in bewährter Manier auf. Foto: Philipp Grabner

Viel Lob für Hilfsbereitschaft

„Begeistert“ von dem Engagement zeigte sich Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die den Ehrenschutz für die Veranstaltung übernommen hatte. „Ich hätte mir nie gedacht, einmal den Ehrenschutz für eine solche Veranstaltung zu übernehmen – für Menschen, die gar nicht so weit weg von uns leben, die eine schwere Not erleben, weil sie bekriegt werden“, so die Behördenchefin. Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) sprach die vielzitierte „Spaltung in der Gesellschaft an“, die die Corona-Krise mit sich gebracht habe. „Das mag in manchen Bereichen auch zutreffen, aber wenn ich mir die Hilfsbereitschaft heute Abend anschaue, stimmt mich das sehr zuversichtlich!“ Ähnlich formulierte es „pro Aspang“-Obmann Johann Sperhansl. Er lobte die große Spendenfreudigkeit der Privatbevölkerung, aber auch der Unternehmer.

Luke Andrews Band spielte auf

Fleischereimeister Hannes Gugerell verwöhnte die Gäste mit Kulinarik. Foto: Philipp Grabner

Bereits im Laufe des Abends konnten die Veranstalter dann eine Zwischenbilanz ziehen – Unternehmen, Vereine, die Gäste der Veranstaltung, aber auch viele private Spenderinnen und Spender hatten bereits gegen 19 Uhr rund 21.000 Euro gespendet. „Das ist sensationell, ich bin überwältigt“, so „pro Aspang“-Chef Sperhansl.

Die musikalische Umrahmung des Abends übernahm in bewährter Weise die Luke Andrews-Band. Neben dem Frontmann aus Feistritz waren auch Martin „Minus“ Weninger und Tom Traint mit von der Partie. Letzterer stammt aus Aspang und hatte den Auftritt auf Anfrage von Bürgermeisterin Faustmann eingefädelt. Für die kulinarische Verköstigung an dem Abend sorgte Fleischerei-Meister Hannes Gugerell mit seinem Team. Moderator des Abends war Ö3-Stimme Alois Holzer.

Die gesamte Spendensumme geht an die Hilfsaktion „Nachbar in Not“.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.