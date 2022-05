Würflacher Gemeinde holte Bürger vor den Vorhang

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Bei herrlichem Wetter und milden Temperaturen veranstaltete der Musikverein Hettmannsdorf-Würflach auf Initiative von Obmann Peter Samwald im Rahmen der Spendenkampagne „Blasmusik hilft“ ein „Konzert für den Frieden“. Sämtliche Einnahmen, freie Spenden und Bewirtung werden für die Kriegsopfer in der Ukraine gespendet. Mit dabei waren 45 Musiker, das Ensemble „mädlsdur“ und die drei Solisten Michaela Speringer, Ines Hanl und Johann Seiser. Auf dem Programm stand auch eine kurze Lesung des Musikers, Autors und Kabarettisten Peter Meissner. „Ein tolles Signal“, lobt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) die Idee Samwalds , „das Konzert ist auch ein würdiger Rahmen, um verdiente Gemeindebürger zu ehren.“

Insgesamt zehn Bürgern wurde die Anerkennung der Gemeinde überreicht. Im Anschluss daran wurde das „Freiheitsfeuer“ entzündet, eine mehr als 60 Jahre alte Würflacher Tradition zur Feier der Staatsvertragsunterzeichnungsfeier am 15. Mai 1955 im Belvedere in Wien. „Das Konzert war sehr gut besucht, der Gemeindeplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt“, freute sich Samwald über 350 Besucher und Einnahmen in der Höhe von rund 3.500 Euro.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.