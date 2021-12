Ein Christkindl für die Ärmsten aus St. Egyden

St. Egydens früherer Diakon Rudolf Nährer vergisst besonders in Krisenzeiten die Ärmsten der Armen nicht. Er fährt wieder mit einem selbst organisierten Hilfstransport nach Csenyete in Nordostungarn, um den Menschen das Allernotwendigste an Kleidung, Hausrat und einfachem Essen zukommen zu lassen und um ihnen mit seelsorgerischen und praktischen Ratschlägen zur Seite zu stehen. Die Sammlung der Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft noch bis 23. Dezember ( 0660/254 93 89).

Auch der Verkaufserlös Nährers beim letzten heurigen Bauernmarkt in der Giessergasse 6 in Ternitz am 11. Dezember wird in den Hilfstransport investiert: „Jeder Beitrag hat helfende, heilende Wirkung“, bittet Nährer, „in der Endstation einer Welt, wie sie vor allem für Kinder nicht schrecklicher sein kann!“