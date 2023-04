Altendorfer feierten für den guten Zweck

Restlos ausverkauft war das Konzert der bezirksbekannten Band A3 Filterlos in der Mehrzweckhalle in Altendorf. Das Besondere daran? Die Benefizveranstaltung fand zugunsten krebskranker Kinder statt. Die Jungs rund um Hauki sorgten mit österreichischen Klassikern von Fendrich, Ambros, Danzer und Co. für einen unvergesslichen Abend.

Unter die zahlreichen Besucher mischten sich Bürgermeisterin Ulli Trybus, Landtagsabgeordneter Christian Samwald, die Gemeinderäte Thomas Zierhofer, Werner Morgenbesser und Nicole Windbacher, der Direktor der Tourismusschulen Semmering Jürgen Kürner, Peter Schabauer von der Raiffeisenbank Region Wiener Alpen, Ex-Ortschef Josef Pichler, Feuerwehrkommandant Karlheinz Peinsipp, Günther Hecher und Elisabeth Hecher-Korinek.

