Privatpersonen, Vereine, die Gemeinde – sie alle stellten sich zuletzt am Freitagabend in den Dienst der guten Sache. Nach dem tragischen und viel zu frühen Ableben von Kindergarten-Mitarbeiterin Cornelia Kromp hatte der Rotary Club Neunkirchen gemeinsam mit Bürgermeister Peter Steinwender einen Benefizabend auf die Beine gestellt. Für die musikalische Untermalung sorgten – allesamt unentgeltlich – Janine Schmoll und Andi Pilhar von „Sensitive Souls“ sowie „Viscaia Jazz“.

Aufmerksam war der Rotary-Club auf den tragischen Todesfall via NÖN geworden – umgehend meldete sich Präsident Stefan Wöhrer sich bei Ortschef Steinwender. „Wir arbeiten gemeinsam an sozialen Projekten und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir hier helfen wollen“, so Wöhrer im Rahmen der Veranstaltung. Finanzielle Unterstützung könne zwar „Leid und Trauer der Familie nicht lindern“, man könne aber trotzdem gewisse Unannehmlichkeiten im Alltag verhindern, zeigte er sich überzeugt.

Abseits dessen stellte sich auch der Schwarzataler Social Club mit einer Spende bei Familie Kromp ein, die auch selbst bei der Veranstaltung mithalf – Mehlspeisen und Co gab es bei Cornelia Kromps Kolleginnen vom Kindergarten rund um Leiterin Evelyn Artner. Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ), der die eröffnenden Worte gemeinsam mit Gemeinderat Andy Pinkl (ÖVP) vornahm, zeigte sich „beeindruckt, wie viele im Vorfeld geholfen haben“. Cornelia Kromp sei stets „ein Sonnenschein“ gewesen – genau so werde man sie auch in Erinnerung behalten.