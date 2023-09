Kostenlose Familienberatung für Jungeltern im Bezirk

„Gültig ist dieses Angebot für jene Personen, die ein Kind haben, das nicht älter als ein Jahr ist oder diejenigen, die Eltern werden“, informiert Dorit Haslehner, Leiterin der Männerberatungsstelle (MÄBS) in Neunkirchen, wo solche Familienberatungen zukünftig auch durchgeführt werden. Sie lädt alle ein, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen: „Gerade im ersten Lebensjahr eines Kindes entstehen viele Fragen, auf die hier Experten Antworten geben. Die Bereiche der Beratung reichen von psychosozialen bis hin zu rechtlichen Themenkomplexen.“

In der Bezirkshauptstadt werden neben der MÄBS auch die Möwe und Freiraum dieses Angebot als Serviceleistung im Repertoire haben. Neben Einzel- wird es aber auch die Möglichkeiten zu Gruppenberatungen geben, mit diesem Angebot möchten die Verantwortlichen auch in die 44 Bezirksgemeinden hinausgehen. Termine sind über die Homepages der einzelnen Einrichtungen ersichtlich. „Wir laden alle Gemeinden ein, wenn sie daran Interesse haben, sich bei uns zu melden“, so Haslehner.

Wenn man bedenkt, dass alleine im Krankenhaus Neunkirchen knapp 800 Kinder pro Jahr das Licht der Welt erblicken, dann ist das potenzielle Zielpublikum sehr groß. „Wir begrüßen das Angebot sehr, weil es wirklich etwas sehr Sinnvolles ist. Junge Eltern können manchmal auch überfordert sein. Gerade hier ist diese Beratung sehr zielführend“, so Haslehner. Als Rechtsberater konnten für das Projekt in der Region der Wiener Neustädter Arbeitsrechtsexperte Michael Kadlicz und Tülay Cakir mit ins Boot geholt werden. Übrigens: Es wird vom Ministerium angedacht, nach einer Probephase die einstündige Elternberatung künftig verpflichtend zu machen.

Rund die Hälfte der 400 bestehenden Familienberatungsstellen in Österreich bieten die Beratung derzeit an. Nach einem Jahr soll das Angebot durch ein externes Forschungsinstitut evaluiert werden, so Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) bei ihrem Besuch in einer Einrichtung.