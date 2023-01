Gloggnitz: Ex-Naturwacht-Chef wurde ausgezeichnet

Im Gasthaus „Am Schrammelteich“ der Familie Wallner trafen sich die Mitglieder der Berg- und Naturwacht Ortsgruppe Gloggnitz zu einem gemütlichen Beisammensein.

Einsatzleiter Helmut Pichler freute sich nicht nur über das Kommen zahlreicher Mitglieder, sondern auch über die Anwesenheit von Landesleiter Peter Rosenkranz und der Gloggnitzer Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste). Bevor man in den gemütlichen Teil überging, ließ Pichler noch kurz das Jahr Revue passieren und betonte, dass das Einsatzgebiet der Ortsgruppe längst nicht auf Gloggnitz begrenzt ist. So leisten die rund 25 Mitglieder unter anderem auch auf der Rax, in Seebenstein, Scheiblingkirchen, am Sonnwendstein und der Flatzer Wand wertvolle Arbeit. „Neue Mitglieder sind natürlich immer herzlich willkommen“, so Helmut Pichler.

Eine besondere Überraschung gab es für den ehemaligen Obmann, Franz Mayer, der die Gruppe über 20 Jahre lang mit viel Einsatz führte. Er durfte sich über die Ehrennadel in Silber der Stadtgemeinde Gloggnitz freuen.

