Glimpflich endete am Montag eine Klettertour in der Stadelwand (Schneeberg) für eine 40-Jährige: Die Burgenländerin befand sich laut Bergrettung „mit zwei Kletterpartnern um die Mittagszeit gerade in der achten oder neunten Seillänge des Brunnenweges, als sie einen lockeren Felsblock löste“, wie die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung mitteilte.

Der Felsblock fiel auf den Unterarm der Frau. „Zeitgleich brach ein heftiges Gewitter los, welches jedoch glücklicherweise rasch wieder abzog, sodass eine Hubschrauberbergung möglich war“, so die Bergrettung weiter.

Die 40-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber per Tau geborgen, die beiden Begleiter konnten den Aufstieg ohne fremde Hilfe fortsetzen.