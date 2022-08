Zwei tödliche Alpinunfälle auf der Hohen Wand

Werbung

Der 67-Jährige war am Samstagnachmittag verunfallt. Gegen 16.30 Uhr wurde die Alpinpolizei NÖ Süd via Landesleitzentrale nach Höflein beordert, „da vermutlich ein Wanderer abgestürzt war“, wie es Sonntagabend in einer Aussendung der Polizei hieß. An einer abschüssigen Stelle des „Springlessteiges“ waren zuvor Stöcke, eine Armbanduhr mit gerissenem Metallarmband sowie eine Sonnenbrille gefunden worden.

Gleichzeitig war die Alpinpolizei von der Bergrettung über das Auffinden eines Verunfallten circa 50 Meter unterhalb der vermuteten Absturzstelle informiert worden. „Um 17.05 Uhr traf der Notarzthubschrauber ‚Christophorus 3‘ an der Unfallstelle ein und setzte den Notarzt per Tau ab, welcher um 17.15 Uhr den Tod des Verunfallten feststellte“, berichtete die Polizei. Das Opfer wurde mithilfe des Polizeihubschraubers ins Tal gebracht, Fremdverschulden wurde laut Exekutive keines festgestellt.

Der zweite tödliche Alpinunfall ereignete sich am Sonntagmittag. Drei Männer (59, 83 und 86 Jahre), allesamt aus dem Bezirk Mödling, waren gegen 9 Uhr von einem Parkplatz in Grünbach auf die Hohe Wand gestartet. Die Tour hatte sie auf den „Wagner Steig“, die „Eichert-Hütte“ und das Plateau der Hohen Wand geführt, ehe das Trio über den „Springlessteig“ wieder absteigen wollte.

„Der 86-Jährige ging als Erster, die beiden Begleiter gingen unmittelbar hinter ihm. Als der 86-Jährige von oben in den Springlessteig einstieg, stolperte er und stürzte über das steile, felsdurchsetzte Schrofengelände ca. 150 Meter ab. Durch den Sturz zog er sich tödliche Verletzungen zu“, berichtete die Polizei. Während der 83-Jährige zum nahegelegenen Hubertushaus ging, um die Rettungskräfte zu verständigen, stieg der 59-Jährige zum Abgestürzten ab.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 13.55 Uhr von dem Geschehen informiert, aufgrund des Starkregens mit Gewittereinlagen konnte der Notarzthubschrauber allerdings nicht zum Unfallort gelangen. „Die Erhebungen am Auffindungsort im steilen, felsdurchsetzten Gelände sowie die anschließende terrestrische Bergung gestalteten sich aufgrund des dauernden Starkregens als sehr anspruchsvoll.

Der 59-Jährige wurde durch Kräfte der Bergrettung zum Hubertushaus geführt, wo er gemeinsam mit dem 83-Jährigen zum Sachverhalt befragt wurde“, so die Exekutive. Durch die bislang geführten Erhebungen sowie Befragungen könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden, hieß es.

Auch abseits der beiden tragischen tödlichen Unfälle gab es für die Bergrettung am Wochenende einiges zu tun: Im Triestingtal rückte man zur alpinen Notlage eines 86-jährigen Mannes am „Sooßer Lindkogel“ aus, der Wanderer hatte eine Kreislaufschwäche erlitten.

Ebenso am Sonntag rückte die Bergrettung Hohe Wand im Bereich des Forstweges „Grafenbergsteig“ aus, wo er ein 58-jähriger Wanderer gestürzt war und sich oberflächlige Schürfwunden zugezogen hatte. Beim Abstieg vom Schneeberg verunfallte schließlich am Sonntagnachmittag ein 66-jähriger Wiener. Aufgrund des nass-feuchten Untergrundes bei der Umgehung der Kletterstelle des „Unteren Herminensteiges“ traute sich der Mann nicht mehr alleine weiter, weshalb er die Bergrettung Puchberg verständigte. Sie brachte ihn unverletzt ins Tal.

