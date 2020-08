Eine 52-Jährige war am Freitag beim Abstieg über den Holzknechtsteig gestürzt. Sie erlitt Verletzungen am Kopf, an den Rippen und an der Hüfte, berichtete die Bergrettung Reichenau am Sonntag. Ein Wiener rutschte am Samstag am Weg zwischen Trinkstein und der Seehütte aus und zog sich eine Risswunde an der Wade zu.

Ein auf der Seehütte anwesender Bergretter der Ortsstelle Reichenau übernahm die Erstversorgung der 52-Jährigen. Danach wurde die Niederösterreicherin mittels Tau vom Notarzthubschrauber Christophorus 3 geborgen.

Der 53-jährige Wiener konnte nach seinem Sturz noch selbstständig zur Seehütte gelangen, wo er von einem zufällig anwesenden Notarzt versorgt wurde. Im Anschluss daran wurde der Verletzte mit dem Bergrettungsauto zur Bergstation gefahren, von wo er gemeinsam mit seinen Begleitpersonen mit der Raxseilbahn ins Tal gelangte.

Auch am Sonntag waren die Retter wieder gefordert: Ein 32-jähriger Burgenländer verirrte sich beim Aufstieg im oberen Bereich des Mittagssteins. Er wurde vom BMI-Hubschrauber "Libelle" ausgeflogen. Auch hier kam wiederum das Bergetau zum Einsatz.