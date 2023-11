Bergrettung Ortung via WhatsApp hilft bei Suche nach Vermissten auf Rax

Die zwei Frauen kamen im oberen Bereich des Teufelsbadstubensteigs in unwegsames Gelände. Foto: ÖBRD NÖ/W

Z wei Steirerinnen kamen am gestrigen Donnerstag, 2. November, in unwegsames Gelände auf der Rax. Via WhatsApp-Standort-Übertragung konnten die 21- und 22-Jährige schnell ausfindig gemacht werden.