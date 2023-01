82-jähriger aus NÖ in der Nacht vom Schneeberg gerettet

Werbung

In der Dunkelheit kam er vom Weg ab und gelangte in die nahe gelegene Weichtalklamm, berichtete die Bergrettung Reichenau in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte fanden den unverletzten, aber erschöpften Niederösterreicher unterhalb einer Forststraße. Er wurde ins Spital gebracht.

Als der Pensionist nach mehreren Stunden nicht bei der Hütte eingetroffen war, nahm die über sein Kommen informierte Mannschaft telefonischen Kontakt mit ihm auf. In Folge wurde die Bergrettung alarmiert. Die Helfer brachten den 82-Jährigen mit einer Gebirgstrage zu einem auf der Forststraße wartenden Einsatzfahrzeug, bevor er der Rettung übergeben und ins Krankenhaus transportiert wurde.

