Schottwiens neuer Bergrettungs-Chef: "Selbstschutz an erster Stelle!"

Werbung

„Bergretter zu sein heißt nicht nur Menschen zu retten beziehungsweise zu bergen, sondern auch der kameradschaftliche Umgang untereinander wird auf den Bergen mehr wertgeschätzt!“ Das sagt Gerhard Auer, der im April einstimmig zum neuen Ortstellenleiter der Bergrettung Schottwien gewählt wurde.

Bereits als Kind und Jugendlicher verbrachte Auer viel Zeit auf seinem Hausberg, dem Sonnwendstein. Im Sommer mit Wandern, im Winter mit Skifahren. Schon damals hatte der 53-Jährige gute Kontakte zur Bergrettung. Auch heute noch zählt das Wandern neben dem Radfahren, Lesen und der Gartenarbeit zu seinen Leidenschaften. Seit bereits 35 Jahren ist Auer neben seiner Arbeit als Fenster- und Türenmonteur im Dienste der Bergrettung unterwegs – und das nach wie vor mit großer Freude.

Selbstschutz ist oberstes Gebot

„Man lernt nie aus. Jede Übung, jeder Einsatz und jeder Ernstfall stellt eine neue Herausforderung dar“, erzählt Auer von den Einsätzen, die nicht nur für den in Not Geratenen, sondern auch für den Retter eine Gefahr darstellen können. „Der Selbstschutz und der Schutz der Kameraden steht bei jedem Einsatz an erster Stelle und das wissen Freunde, Familie und auch ich selbst“, erklärt der neue Ortstellenleiter. Dabei weiß Auer, dass er die Unterstützung seiner Familie hat, die zum Teil selbst Mitglied bei der Bergrettung ist.

Als Ortstellenleiter stellt sich Auer neben der gewohnten Bergrettungstätigkeiten auch neuen Aufgaben wie der Öffentlichkeitsarbeit und der Verantwortung über seine 20-köpfige Mannschaft. „Da es mir am Herzen liegt, die Ortsstelle Schottwien aufrecht zu erhalten und ich eine gute Mannschaft an meiner Seite habe, ist es mir ein Anliegen, das weiterzuführen, was ich seit 35 Jahren in der Ortsstelle miterlebe.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.