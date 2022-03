Reichenau an der Rax: Kurz vor Absturz gerettet

Die Einsatzkräfte wurden um 18.30 zu der Rettung am Gahns alarmiert. Die beiden Männer waren bei der Begehung des Reichenauer Rundwanderwegs im Bereich des Markgrabens vom Weg abgekommen und in steiles, felsdurchsetztes Gelände geraten, wo sie von der Flugpolizei mit einer Wärmebildkamera geortet werden konnten.

,,Mehrere Mannschaften der Ortsstelle begaben sich mit Pickel, Steigeisen und Tourenschi ausgestattet ins Einsatzgebiet und starteten die Suche nach den Vermissten von der Eng sowie vom Gipfelbereich ausgehend", heißt es seitens der Bergrettung.

Kurz nach 21 Uhr konnten die mit Wanderschuhen und Stirnlampen ausgestatteten Männer im weglosen, stark absturzgefährdeten Steilgelände im Bereich des Markgraben angetroffen werden. ,,Da ein Abstieg ins Tal nicht möglich war, führten die Bergemannschaften die Wanderer teilweise am Seil gesichert mehrere Hundert Höhenmeter auf das Plateau des Gahns. Da auch die Forstwege aufgrund der Schneelage nicht befahrbar waren, war in der Folge ein längerer Fußmarsch erforderlich", so die Bergretter.

Kurz vor ein Uhr morgens erreichte die Gruppe schließlich mit den unverletzten, aber völlig erschöpften Männern das Einsatzfahrzeug der Bergrettung im Bereich der Bodenwiese.

