Ternitzer Künstler lässt die Hüllen fallen

Zurzeit ist der Ternitzer Maler in aller Munde. Seine letzte Arbeit sorgt medial für großes Aufsehen – der 23 Meter hohe Turm, ein Silo für Sägespäne, auf dem Gelände der Firma Weinzetl in Wiener Neustadt ist für Autofahrer an der Bundesstraße B 17 schon von weitem sichtbar. Ganz abgeschlossen seien die Arbeiten am Siloturm aber noch nicht, wie Püribauer verrät: „Der Turm wird noch beleuchtet und wird mit einer Püri-Figur bestückt“, so der Cartoonist.

Doch nicht nur mit dem Siloturm sorgt Püribauer für Aufsehen. Nach zehn Jahren zeigt sich der Künstler der Öffentlichkeit ohne Maske. Warum er das macht, ist einfach erklärt: „Es wird Zeit für etwas Neues, die Maske ist schon fad“, so der Ternitzer.

Ab 6. September sind neue Werke von Püribauer unter dem Titel „Contemporary Toiletbrush Art“ im Ternitzer Herrenhaus zu sehen. Er selbst begibt sich im Winter übrigens für drei Monate nach Afrika, genauer gesagt nach Mosambik. Dort möchte er neue Galerien kennenlernen.