Lagerhaus Ternitz: Walter Bock nimmt Abschied

Es war der 10. Dezember 2008, als für Walter Bock eine besondere Ära begann. Der heute 48-Jährige begann damals, beim Lagerhaus zu arbeiten und machte sich als Leiter des Standortes Ternitz einen Namen, der über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt ist. Nun kehrt er dem Unternehmen allerdings nach über 14 Jahren den Rücken zu und beginnt mit März ein neues berufliches Abenteuer.

Dass Bock Standortleiter in Ternitz wird, war für ihn am Anfang nicht geplant. „Die Übernahme der Firma Köck (auf deren Areal wird der Ternitzer Lagerhaus-Standort betrieben, Anm.) war im Hintergrund schon im Gespräch. Bei meinem Jobantritt wusste ich von nichts“, schmunzelt Bock. Doch dann ging alles Schlag auf Schlag. Acht Monate lang wurde umgebaut. „Das war schon eine große Herausforderung für mich“, gesteht er. Doch damit nicht genug. Bock etablierte in seiner Ära auch zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen. Eine der wohl bekanntesten ist dabei etwa die Modenschau, die immer wieder hunderte Besucher anzog. „Somit konnten wir auch die Kundenfrequenz erhöhen“, erzählt er. Mit dem Zu- und Umbau einer Spar-Filiale 2022 beendete er sein letztes großes Projekt.

Ab März ist Bock bei der Firma „DFH“ tätig. Diese unterstützt zahlreiche Firmen in der Baubranche bei ihrer Weiterentwicklung. Vermissen wird Bock vor allem die Mitarbeiter seines Standortes. „Wir waren ja doch wie eine große Familie“, meint Bock im Rückblick.

