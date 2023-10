Breitenauer wird Vizestaatsmeister bei „AustrianSkills“

Die jungen Fachkräfte aus Niederösterreich haben ihr Können einmal mehr unter Beweis gestellt. Bei den „AustrianSkills“ holten sie insgesamt vier Medaillen in drei Berufen. Einer der Medaillengewinner ist Raphael Gremmel aus Breitenau. Er durfte über Silber jubeln.

„Es war von den Systemen her anders als bei uns in der Werkstatt. Aber nach kleinen Anfangsschwierigkeiten habe ich immer besser in den Bewerb gefunden und am Ende wäre auch Gold drinnen gewesen“, zieht Gremmel eine zufriedene Bilanz. Bei den „EuroSkills“ will er den nächsten Anlauf auf Platz eins starten.

Begeistert von der Leistung des Breitenauers zeigt sich auch „MAN Truck and Bus“-Chef Christian Arthofer aus Bad Fischau (Bezirk Wiener Neustadt-Land): „Raphael hat schon vom ersten Tag der Lehre an gezeigt, dass ganz viel Potenzial in ihm steckt und auch in der Berufsschule nur Einser geschrieben. Wir sind sehr stolz auf ihn.“

Die Leistung der Jungfachkräfte ist nicht hoch genug einzuschätzen. Karl Scheibelhofer, Landesinnungsmeister für Fahrzeugtechnik

Lob gibt es zudem von Karl Scheibelhofer, dem Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechniker in der Wirtschaftskammer Niederösterreich: „Die Leistung der Jungfachkräfte ist nicht hoch genug einzuschätzen. Mit ihren Fähigkeiten und ihrem Ehrgeiz haben sie auf ganzer Linie überzeugt und unser Bundesland würdig vertreten. Großer Dank gebührt aber auch den niederösterreichischen Ausbildungsbetrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn nur durch ihre Unterstützung und die Top-Ausbildung sind solche Leistungen bei Wettkämpfen möglich.“

Neben Raphael Gremmel nahmen noch drei weitere Niederösterreicher Medaillen mit nach Hause: Manuel Bender (Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt) holte Gold, Bronze ging an das Gartengestalterduo Simon Berner (Galateich GmbH in Zwettl) und Noah Knapp (Kramer und Kramer in Zöfing bei Judenau).