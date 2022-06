Neunkirchens Bezirks-ÖVP stellt Landtagswahl-Kandidaten vor

Werbung

Die ÖVP-Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Bezirk für die kommende Landtagswahl stehen fest. Der Bezirksparteivorstand der Volkspartei Neunkirchen hat am Freitag 15 Personen für den Urnengang nominiert – „einstimmig“, wie in einer Aussendung heute, Mittwoch, betont wird. Diese 15 Personen seien bereit, „für unsere Heimat zu arbeiten“, wurde Bezirksparteiobmann Hermann Hauer zitiert.

Der Puchberger selbst findet sich ebenso auf der Liste wie seine Kollegin Waltraud Ungersböck, die auch Vizebürgermeisterin in Scheiblingkirchen-Thernberg ist. Des Weiteren auf der Liste sind etwa die Gemeinderätinnen Susanne Demuth (Grünbach am Schneeberg) oder Heidemarie Hirner (Kirchberg am Wechsel), Bezirksbauernkammer-Obmann Thomas Handler, Senioren-Bezirksobfrau Christine Vorauer oder die Bezirksleiterin der „Wir Frauen“, Barbara Willesberger. Insgesamt zählt die Liste sieben Frauen, das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre. Zwölf Personen stellen sich erstmals einer Landtagswahl, elf von ihnen sind aktuell in einem Gemeinderat tätig.

Reihung wird erst beschlossen

Man wolle den Sommer nützen, „um die Anliegen in unserem Bezirk aufzunehmen, nicht aber für Wahlkampf oder sonstige Auseinandersetzungen“, heißt es von Landtagsabgeordneter Waltraud Ungersböck. Sie zog erst 2020, innerhalb der laufenden Periode, nach Bildung der Bundesregierung und der Bestellung von Klaudia Tanner zur Ministerin, in den Landtag ein.

Die Reihung der Kandidatinnen und Kandidaten soll erst im Herbst geklärt werden – zunächst im Rahmen des Bezirksparteivorstandes und schließlich bei einem Konvent, bei dem die Bürgermeister und Gemeindeparteiobleute votieren können. Der bisherige Spitzenkandidat, Bezirksparteiobmann Hermann Hauer, will sich auf NÖN.at-Anfrage nicht weiter festlegen: „Wir haben ein tolles und sehr kompetentes Team und wir werden es mit der Reihung wie bisher machen – das wird im Herbst entschieden, wo alle mitreden können.“ Ob er theoretisch wieder antreten würde, so man ihn darum bittet? „Mit der Kandidatur habe ich mich bereit erklärt, wieder dabei zu sein – ob als Erster, Vierter oder Fünfter!“

Die Bezirks-SPÖ hat ihre Kandidatenliste bereits beschlossen – Spitzenkandidat bei dem Urnengang, der vermutlich Anfang 2023 stattfindet, ist Bezirksparteivorsitzender und Landtagsabgeordneter Christian Samwald aus Ternitz, gefolgt von Neunkirchens Bundes- und Stadträtin Andrea Kahofer.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP im Überblick:

Hermann Hauer, Puchberg

Waltraud Ungersböck, Scheiblingkirchen-Thernberg

Günter Daxböck, Ternitz

Susanne Demuth, Grünbach

Markus Gausterer, Grimmenstein

Ferdinand Griessner, Gloggnitz

Thomas Handler, Thomasberg

Heidemarie Hirner, Kirchberg

Joachim Köll, Payerbach

Julia Past, Grafenbach-St. Valentin

Thomas Pichler, Mönichkirchen

Andrea Schlögl, Breitenau

Christine Vorauer, Neunkirchen

Barbara Willesberger, Neunkirchen

Rudolf Zenz, Enzenreith

