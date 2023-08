Zöberner Ehepaar zieht Rehkitz „Isabella“ auf

Es ist kein alltägliches Bild, das sich dem Interviewer an diesem Freitagnachmittag in Zöbern bietet. Denn während Maria und Josef Grasel auf der Terrasse die ganze Geschichte erzählen, sitzen – nur wenige Meter entfernt – eine Hündin und ein Rehkitz im Wohnzimmer und beobachten das Geschehen hinter dem Fliegengitter. Ganz so, als wüssten sie nur zu genau, dass es um sie beide geht...

Begonnen hat alles mit einem Anruf am Abend des 21. Mai. Der Polizeiposten in Aspang informiert Josef Grasel, seines Zeichens Zöberns Jagdleiter, über ein womöglich verletztes Reh im Bereich der Auffahrt auf die A2. Grasel sucht die Stelle auf und findet dort tatsächlich ein kleines Kitz vor. „Zu diesem Zeitpunkt war es maximal eine Woche alt.“ Die Suche nach der Mutter des Tieres bleibt erfolglos – und nach Rücksprache mit einem Tierarzt nimmt Grasel das Kitz mit und beginnt damit, das Tier aufzupäppeln. Lange dauert es nicht, bis er und seine Frau Maria das Tier ins Herz schließen ...

Kilian Piribauer und Patricia Müllner haben das Kitz gefunden und die Polizei verständigt. Foto: privat

„Es hat jeden Tag besser ausgeschaut und sich gut entwickelt“, erinnert sich Josef Grasel an die ersten Tage zurück. Dem Zufall überlassen wird jedenfalls nichts: Vier Mal täglich wird „Isabella“ mit einer Mischung aus Ziegenmilch und Fencheltee gefüttert – doch auch „Naschereien“ bleiben nicht aus, mussten zuletzt doch die Rosenköpfe im Garten der Grasels daran glauben. „Die hat sie besonders gern“, schmunzelt Maria Grasel. Jagdhündin „Kimba“ kommt seit Anbeginn jedenfalls eine ganz besondere Rolle zu. „Sie hat die Mama-Rolle übernommen und putzt das Kitz regelmäßig – das hat uns enorm geholfen“, so der Jagdleiter. Er spricht von einer „wirklich sehr schönen Aufgabe, weil es ja nicht alltäglich ist“. Zugleich müssten die Verhältnisse passen: „Einfach so geht das nicht – sie braucht genug Platz, und der ist bei uns vorhanden!“

An „Isabella“ erfreut sich mittlerweile nicht nur die Familie, auch der örtliche Kindergarten und die Schule waren schon zu Besuch bei den Grasels. „Jedes Kind hat das Kitz gehalten und es gefüttert“, freut sich Josef Grasel über das Interesse. Zumindest bis Winter soll „Isabella“ noch bei der Familie bleiben.

Die Fütterung mit dem Milch-Tee-Flascherl ist inzwischen erfolgreich beendet – und während sich anfangs nur „Kimba“ vom Interviewer streicheln ließ, tut das nun auch Kitz „Isabella“. Das ist in der Tat nicht alltäglich ...