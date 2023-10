Herzenswunsch ging zum Geburtstag in Erfüllung

Das Herz erinnert sich oft an Melodien, die unsere Seelen berühren. Für Viktoria Arnold, eine Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Kirchberg am Wechsel, waren die Dienstagsmessen in der kleinen Kapelle in Wörth bei Gloggnitz immer ein fester Bestandteil ihres Lebens. Jahrelang lieh sie als Mitglied der kirchlichen Singgemeinschaft jeden Dienstag ihre Stimme den Liedern der Messe.

Das engagierte Team des Hauses zögerte keine Sekunde, als es darum ging, diesen besonderen Wunsch zu erfüllen. Gemeinsam mit Viktoria Arnold und deren Familie traten sie eine emotionale Reise zurück in die Zeit an, in der die Kapelle der wöchentliche Ort der Seligkeit für die begeisterte Sängerin war. Als die Türen der Kapelle sich öffneten, wurde sie von einer Flut von Erinnerungen und freudigen Gefühlen begrüßt. „Es war ein tief bewegendes Gefühl von Nostalgie und purer Freude, wieder in dieser heiligen Stätte zu stehen und den vertrauten Gesängen zu lauschen“, teilt Viktoria Arnold mit, während ihre Augen lebhaft und funkelnd werden. „Für einen kostbaren Moment schien es, als ob die Uhr zurückgedreht wurde und ich war wieder die junge Sängerin von damals, vereint mit ihrer Gemeinschaft.“

Das Ereignis wurde durch ein anschließendes Zusammentreffen im Dorfgasthaus, organisiert von Viktoria Arnolds Familie, noch versüßt – denn schließlich stand ja auch der Geburtstag der Seniorin vor der Türe. Dort wurde nicht nur ein köstliches Mahl mit Rinderbraten, Nudeln und einem knusprigen Apfelstrudel serviert, sondern auch zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht. Und wie es sich für eine ehemalige Sängerin und ihre Freunde gehört, erklangen nach dem Essen noch einige der geliebten Lieder. Die Melodie der Erinnerung wurde so mit neuen Momenten des Glücks ergänzt. „Es sind solche Tage, die zeigen, wie wichtig es ist, die kleinen Wünsche und Träume zu erfüllen“, sagt Elisabeth Windbichler, Hausleitung des SeneCura Sozialzentrums Kirchberg am Wechsel. Mit einem Lied im Herzen und Dankbarkeit im Blick kehrte eine überglückliche Bewohnerin ins Haus zurück.