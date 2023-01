BH Neunkirchen sagt Gewalt den Kampf an

Dass das Thema Gewalt in der Familie im Bezirk aktueller denn je ist, zeigt eine Zahl besonders deutlich: Insgesamt 156 Betretungs- und Annäherungsverbote wurden im Jahr 2022 durch die Polizei im Bezirk ausgesprochen. Tendenz seit Jahren: steigend.

Gemeinsam mit den Gemeindevertreterverbänden von ÖVP und SPÖ startete die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen daher eine eigene Initiative. Vertreterinnen und Vertreter der 44 Bezirksgemeinden wurden zu einem Workshop mit Gewaltschutzexperten des Landes – von der Polizei bis zu den Opferschutzeinrichtungen – eingeladen. Das erklärte Ziel: Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, bereits in den Gemeinden bestmöglich unterstützen.

Gemeindevertreter oder Vereinsfunktionäre dabei

Insgesamt nahmen 60 Personen an der Auftaktveranstaltung in Raach am Hochgebirge teil, bei der auch Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, die Leiterin des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich Michaela Egger sowie der Leiter der Kinder- und Jugendhilfe des Landes, Kimon Poulios, als Referenten fungierten. Unter den von den Gemeinden entsandten Personen waren nicht nur Bürgermeister oder Gemeindevertreter, sondern auch in Vereinen engagierte Personen. „Viele Teilnehmer nahmen sich extra für die Veranstaltung Urlaub, was zeigt, wie ernst wir alle das Thema Häusliche Gewalt nehmen“, so die Obfrauen der Gemeindevertreterverbände, Michaela Walla (ÖVP) und Sylvia Kögler (SPÖ).

Auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz zeigt sich begeistert über das Interesse: „Ich bin sehr froh, dass der ganze Bezirk, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, alle Behörden und alle Opferschutzeinrichtungen auch bei diesem Thema Zusammenhalt und Entschlossenheit zeigen.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.