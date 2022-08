Erste Gesundheits- & Wohlfühlmesse in Neunkirchen

Werbung

Alles im Zeichen der Gesundheit und des Wohlfühlens steht bei der ersten Gesundheitsmesse der Stadt, die am Samstag, dem 17. September, von 10 bis 16 Uhr im Veranstaltungszentrum über die Bühne gehen wird.

Ins Leben gerufen wurde sie von SPÖ-Stadträtin Andrea Kahofer: „Wir haben in den letzten beiden Jahren zwar so viel über Gesundheit gehört, aber wenig Möglichkeiten gehabt, die vorhandenen Angebote dazu zu präsentieren. Deshalb möchten wir zeigen, was es hier gibt und wie es zu nutzen ist“, erklärt die Initiatorin die Beweggründe.

Profitieren sollen sowohl Aussteller als auch Besucher: „Ich sehe es auch als wirtschaftsfördernde Maßnahme.“

Mehr als 20 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Die Angebotsbreite ist groß: Es präsentieren sich Gesundheitsbetriebe genauso wie Vereine oder Hilfsorganisationen. Die Firma Vogelhuber wird beispielsweise sogar mit einem Hörbus vor Ort sein. Standgebühren werden keine verlangt, auch der Eintritt ist frei.

„Wir wollen, dass viele mitmachen und auch viele hinkommen. Die Gesundheitsmesse soll ein fixer Termin im Jahreskalender werden“, hofft Kahofer auf positives Feedback. Das gibt es bereits von ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer: „Eine gute Sache und tolle Initiative. Vor allem in der heutigen Zeit ist so etwas wichtig. Die Stadt unterstützt hier gerne“, findet er für den Einsatz lobende Worte.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.