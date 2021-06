Den 20. Juni wird der 28-jährige Patrick Pfeifer so schnell nicht mehr vergessen. Der Polizist, stationiert in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck an der Leitha), wurde zu einem Badeunfall gerufen und konnte dort das Leben einer 32-jährigen Frau retten.

„Ich bin hingekommen und habe funktioniert“, erzählt Pfeifer, der erst seit März 2019 Polizist ist, der NÖN am Telefon. Was war passiert? Eine junge Frau erlitt in einem privaten Swimmingpool einen Kreislaufstillstand und hörte auf zu atmen. „Der Unfallort war nicht weit weg von unserer Polizeistation. Deshalb waren wir auch schneller als die Rettung dort.“

Lebenszeichen „natürlich eine enorme Erleichterung“

Der Notruf war beim Eintreffen des Polizisten bereits alarmiert. „Gemeinsam mit dem Nachbarn habe ich mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen.“ Über Lautsprecher haben beide die Anweisungen des Mitarbeiters der Notrufleitstelle 144 befolgt – und das mit Erfolg!

Als nur wenige Minuten später der Notfallhubschrauber über ihre Köpfe hinweg flog, gab die 32-Jährige wieder ein Lebenszeichen von sich. „Das war natürlich eine enorme Erleichterung für mich“, so Pfeifer, der auch die Rettungskette bei diesem Einsatz sehr lobt. Der 28-Jährige möchte sich nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn er nur fünf Minuten später bei der Unfallstelle eingetroffen wäre. „Wir waren wirklich schnell dort und das war unser Glück!“

Pfeifer, der auch SPÖ-Gemeinderat in Pitten ist, legt nach diesem Einsatz umso mehr jedem einzelnen einen Erste Hilfe-Kurs ans Herzen. „Ich würde das wirklich jedem empfehlen, weil man dann weiß, was zu tun ist. Das Allerwichtigste ist aber, dass man 144 wählt!“

Wie es der Frau jetzt geht, weiß Pfeifer nicht. Sicher ist für ihn aber, dass er Kontakt zur Familie aufnehmen will: „Ich hoffe, dass sie alles gut und ohne bleibende Schäden überstanden hat!“