Besonderes Angebot „Erlebnisalm Mönichkirchen“: Frühstück am Sessellift

Frühstücken in luftiger Höhe – mit den Bergbahnen. Foto: Erlebnisalm

F rühstücken und sich dabei an der langsam vorbeiziehenden Natur erfreuen? Ja, das geht! Am Sonntag, den 10. September, und am Samstag, den 16. September, bietet die „Erlebnisalm“ Mönichkirchen ein solches Service an.

An der Talstation nehmen die Gäste jeweils zu zweit auf dem Sessellift Platz, die Sesselbahn stoppt und ein mobiler Frühstückstisch wird vor den Passagieren montiert. Dann wird das Frühstück serviert – und los geht es. „Während die Geschwindigkeit des Liftes reduziert wird, genießen die Gäste in Ruhe ihr Frühstück ohne Boden unter den Füßen. Zwei Runden werden gedreht und rund 30 Minuten lang dauert die Frühstücksfahrt“, erklärt Pressesprecherin Ines Buchgeher. Gewählt werden kann zwischen den Frühstücken „Herzhaft“, „Süß“ und „Vegan“, allesamt von der örtlichen Bäckerei Dorfstetter zubereitet. Anmeldungen sind per E-Mail an office@erlebnisalm.com möglich.