Kirchberg: Mit den Wanderführern die Region entdecken

Seit dem Jahr 2015 darf sich Kirchberg am Wechsel offiziell als Wanderdorf bezeichnen - damit einher geht auch ein speziell für Wanderer optimiertes Serviceprogramm. Und, nicht zuletzt, ausgebildete Wanderführer. Davon gibt es in der Marktgemeinde nun drei: Journalistin Karin Egerer, einst bei der NÖN tätig, Friedrich Hecher sowie Heinz Morgenbesser, der auch als Höhlenführer in der Hermannshöhle tätig ist.

Die Ausbildung für die drei Wanderführer erfolgte im Rahmen der „Wiener Alpen“ vom Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Am Programm standen dabei Kartenlesen, Orientierung ohne technische Hilfsmittel, Tourenplanung, Notfallmanagement und vieles mehr.

Das Kirchberger Tourismusbüro legt nun einen Folder mit individuell von den drei Wanderführern zusammengestellten Touren auf - und das in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Dabei gibt es Angebote für Einzelpersonen, Pärchen oder Gruppen. Die Preise werden individuell je nach Gruppengröße und Zeitaufwand über das Tourismusbüro vereinbart und gebucht.

Im September und Oktober führt man in Kirchberg erstmals die Aktion „Wanderbarer Herbst“ durch, zu dem ebenfalls ein eigener Folder gestaltet wurde. Er liegt im Tourismusbüro sowie den örtlichen Gastronomiebetrieben auf. „In beiden Monaten findet jeweils Dienstag und Samstag um 9 Uhr eine geführte Wanderung statt. Es werden unterschiedliche Touren in allen Schwierigkeitsgraden angeboten“, erklärt Karin Egerer. Startpunkte sind entweder der Molzbachhof oder das Gasthaus St. Wolfgang, je nach Tourenverlauf. Die Teilnahme ist kostenlos.

Alle Broschüren werden nicht nur in den Wanderbetrieben, die selbst auch Wanderungen anbieten, sondern auch im Tourismusbüro aufliegen. „Damit werden die Qualität und das Angebot des Wanderdorfes Kirchberg um eine Facette reicher“, so Michaela Dreitler-Melchor vom Tourismusbüro.