Hitzewelle, dann Taifun: Neunkirchner bei Weltpfadi-Treffen in Korea

Markus Kerschhofer, Janno Hillinger sowie Lilly und Oskar Jahrmann haben eine lange Reise angetreten: Die vier Neunkirchner „Pfadis“ nehmen aktuell am Weltpfadfindertreffen in Südkorea teil. 43.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 158 Länder tauschen sich dabei aus, darunter auch 500 „Pfadis“ aus Österreich.

Fand der Auftakt des Treffens zunächst in Saemangeum, an der Westküste des asiatischen Landes statt, werden die Teilnehmer aktuell nach Incheon westlich der Hauptstadt Seoul übersiedelt. Der Grund ist die extreme Hitzeperiode, auf die am Donnerstag ein Taifun folgen dürfte.

Markus Kerschhofer (53) ist im Leitungsteam des österreichischen Kontingents und hat als Verantwortlicher für den Finanzbereich die österreichische Teilnahme mitgestaltet. „Die Jugendlichen dürfen neue Kulturen kennenlernen und Freundschaften fürs Leben schließen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich völlig vorurteilsfrei kennenzulernen.“ Für die Neunkirchner Jugendlichen eine einzigartige Gelegenheit, wie sie meinen: „Ich kann Pfadis aus der ganzen Welt kennenlernen, das ist fantastisch“, sagt Lilly (15). Und ihr Bruder Oskar (16) berichtet von Begegnungen mit Jugendlichen aus Malta, Japan oder Griechenland. Kommuniziert werde auf Englisch, mit Händen und Füßen und zur Not auch mit Internetübersetzer.

Die Hitze und enorme Luftfeuchtigkeit seien „unangenehm“, würden den Begegnungen aber keinen Abbruch tun. „Wir helfen uns gegenseitig, das schweißt zusammen“, kommentiert Janno (17). Für Dienstag – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe – war die Übersiedelung des Events nach Incheon angesetzt, wo es weiter fortgesetzt werden soll.