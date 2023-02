Grünbacher Duo spielt für den guten Zweck

Wenn Janine Schmoll und Andi Pilhar in gut einem Monat in der Grünbacher Barbarahalle auftreten, erwartet die Besucher gleich in mehrfacher Hinsicht eine besondere Veranstaltung. Das Duo, bekannt als „Sensitive Souls“ tritt nicht nur für einen guten Zweck auf, sondern auch mit Verstärkung. Erstmals wird das Duo von bekannten Musikern aus Österreich unterstützt: Goran Mikulec, Willi Langer, Sigi Meier und Martin Payr, die bereits bei Rainhard Fendrich, Stefanie Werger, Georg Danzer, Drahdiwaberl und vielen mehr gespielt haben, sollen das Konzert zu einem „einzigartigen Abend“ machen, wie Schmoll schon vorab verspricht. Auf dem Programm stehen jedenfalls mehrere Genres. „Es wird von Countrysongs bis hin zu Balladen reichen“, geht Schmoll ins Detail.

Gemeinsam Musik machen Schmoll und Pilhar übrigens schon seit zehn Jahren – ihren ersten Auftritt bestritten sie bei der Hochzeit von Andi Pilhars Bruder, damals aber noch ohne Bandnamen. Heute umrahmen die beiden Grünbacher vorwiegend Hochzeits- oder Tauffeiern, spielen aber auch zu sonstigen Anlässen.

Der Abend am 25. März – Start ist um 19.30 Uhr – kommt der Aktion „Grünbach hilft Grünbach“ und damit bedürftigen Familien zugute. Vorverkaufskarten gibt es in den Raiffeisenbanken der Region und in allen „Ö Ticket“-Verkaufsstellen.

Mehr Informationen: www.sensitive-souls.at

