Prost, Mahlzeit: Eine Messe für richtige Genussspechte

Neunkirchens EDV-Pionier Walter Berl, der seit zehn Jahren sein großes Hobby der Weinliebhaberei mit seinem Weinhandel „Walter's feine Weine (WfW)“ auch zu seinem zweiten beruflichen Standbein gemacht hat, organisiert nach 2015 und 2019 das Mega-Event zum bereits dritten Mal. „Da ich heuer den Weinhandel seit genau zehn Jahren betreibe, freut es mich natürlich besonders, zum Jubiläum wieder die Veranstaltung machen zu können“, erzählt Berl im Gespräch mit der NÖN.

Die intensiven Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. 50 namhafte Winzer aus aller Welt werden großteils vor Ort sein und dort über 300 Weine den Gästen zur Kostprobe anbieten. Winzer, die Berl alle im Laufe der Jahre persönlich kennen und schätzen gelernt hat. Erst kürzlich ist er wieder von einer Genussreise aus der Toscana und Friaul mit einem vollen Kofferraum zurückgekehrt. „Denn gerade in dieser Branche ist der persönliche Kontakt sehr wichtig“, so der Unternehmer. Neben den edlen Tropfen (es werden auch Schaumweine ausgeschenkt) gibt es auch die Möglichkeit, feinste Genussprodukte zu verkosten: „Die breite Palette reicht vom Olivenöl über Schinken, Trüffelprodukte bis hin zu Balsamico und die Firma Barilla wird sogar mit einer eigenen Pasta-Station vor Ort sein!“

Über die Bühne geht die Veranstaltung in Berls Eventhalle am Firmengelände in der Rotkreuz-Straße 2 von 15 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 39 und an der Abendkasse 49 Euro. Neben den Kostproben ist im Preis auch ein schön graviertes Weinglas, das an die Veranstaltung erinnern soll, enthalten. Außerdem gibt es auch eine große Tombola. Zudem wartet auf die Besucher ein exklusiver Messerabatt von zehn Prozent bei Bestellungen während des Messetages.

Die NÖN verlost für ihre Leserinnen und Leser 1 x 2 Eintrittskarten. Einfach Mail mit dem Betreff „Walter's feine Weine“ an redaktion.neunkirchen@noen.at samt Adresse und Telefonnummer schicken und auf ein bisschen Glück hoffen.