Die Liebe zu Griechenland sei ihr fast „in die Wiege gelegt“ worden, erzählt die Puchbergerin Selina Vogl der NÖN Neunkirchen. Sie habe gefühlt ihr „halbes Leben“ mit ihrer Familie in Koroni am Peloponnes verbracht, sei mit der Kultur, dem Essen und der Tradition ihrer „zweiten Heimat“ aufgewachsen, verwurzelt sehe sie sich dennoch in Österreich.

„Immer wieder haben wir Olivenöl in Kanistern mit nach Puchberg genommen, für den Eigengebrauch und für Freunde“, erzählt sie. Auch den Freunden habe es so gut geschmeckt, dass sie die Idee geboren habe, ein größeres Projekt zu starten. „Ein einziges Mal ist es uns passiert, dass das mitgebrachte Olivenöl vor unserer nächsten Griechenlandreise ausging. Meine Mutter kaufte daraufhin das teuerste Olivenöl im Supermarkt und wir waren erstaunt, welch’ negative Qualität hier als höchste Güteklasse angepriesen wird“, berichtet sie.

Wohl auch deshalb startete die 24-Jährige ein besonderes Projekt – und produziert seit Jänner diesen Jahres das „LIOKALA“. Der Markenname ist ein Synonym für „gutes Öl“ und soll für ein Olivenöl der höchsten Güteklasse, aus zertifiziertem biologischen Anbau, stehen. Es ist „mein Projekt“, betont Vogl stolz, die für Marketing und Vertrieb alleine zuständig ist. Das Öl stammt von den hauseigenen Olivenbäumen und den Gärten eines befreundeten Biobauern, der die Pflege und Ernte der Oliven übernommen hat.

Vogl: „Zeitpunkt der Ernte ist sehr wichtig!“

Sooft sie kann, hilft Vogl selbst bei der Ernte, der Reinigung und beim Pressen mit und kennt ihr Produkt daher ganz genau. „Der Zeitpunkt der Ernte ist sehr wichtig“, erklärt sie, „die Oliven werden im November und Dezember geerntet, solange sie noch klein und ganz grün sind. Der Geschmack ist dadurch frischer, fruchtiger und intensiver.“ Die Oliven würden noch am Tag der Ernte gewaschen und gepresst, so könnten keine Druckstellen entstehen.

Ein Produkt ganz ohne chemische Zusätze

Chemische Zusätze seien aufgrund der natürlichen Gegebenheiten der Region Koroni nicht notwendig. „Wir legen großen Wert auf nachhaltige und schonende Pflege unserer Bäume“, betont sie, das Ergebnis sei ein Öl höchster Qualität, mit niedrigem Säuregehalt, das höchste Anforderungen an Geschmack und Zusammensetzungen erfülle. Es ist auch zum Braten geeignet, weil es hoch erhitzt werden kann, den besonderen Geschmack entwickelt es allerdings in der kalten Küche.

Ursprung und Echtheit, Nachhaltigkeit und Transparenz sind für die Puchbergerin und Wahlgriechin keine Schlagwörter, sondern Ausdruck ihrer Lebenseinstellung. Abgerundet werde die außergewöhnliche Qualität ihres Öles durch das schlichte und edle Design der Flasche, „damit sie an jedem angerichteten Tisch schön aussieht und man sie dort gerne stehen lässt“.

Auch Vogls Familie steht hinter ihr. „Ich bin am Unkreativsten von allen“, erzählt sie schmunzelnd. Vogl entstammt einer Künstlerfamilie, ihr Vater ist Maler VOKA, und freut sich über die Unterstützung. Schritt für Schritt möchte sie das Sortiment erweitern. www.liokala.at