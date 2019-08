Es war im Jahr 1873, als Johann Ernst Graf Hoyos bereits zum zweiten Mal einen Gedenkstein aus Granit am Schneeberg errichten ließ – zum Andenken an die zweimalige Anwesenheit von Kaiser Franz I. am Schneeberg. Doch wie beim ersten Mal wurde der Gedenkstein zerstört – durch einen Blitzschlag im Jahr 1906. Die Reste des Gedenksteins warf man damals in die Breite Ries hinunter.

Tisch/Archiv Das Original-Denkmal am Schneeberg.

In den letzten Jahren fand eine Gruppe engagierter Bergretter rund um Karl Tisch, besser bekannt als „Schneeberg-Karl“, drei dieser Granitsteine in der Breiten Ries. „Unter großen Anstrengungen haben wir diese nach und nach ins Schneebergdörfl in meinen Garten geschleppt“, erzählt Tisch im NÖN-Gespräch. Heuer nahmen er, Johann Illmeier, Gerhard Kirschner, Alexander Kirschner und Andreas Mijatvic dann das besondere Projekt in Angriff: Im Garten von Tisch wurde ein eigener Kaiserstein mit den Resten des originalen Denkmals gestaltet.

Der Stein wurde auch mit einer Informationstafel versehen und am vergangenen Samstag offiziell gesegnet und eingeweiht. „Mich freut es sehr, dass das Projekt realisiert werden konnte – schließlich hat der Stein eine ganz besondere Geschichte“, betont Tisch. Mit dem Denkmal bleibe ein Andenken an diese Zeit, fügt der „Schneeberg-Karl“ nicht ohne Stolz hinzu.